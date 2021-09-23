***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 18:25
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföy şirketlerinin yapılandırılması kapsamında ambalaj sektöründe finansal yapısı güçlü, operasyonel giderlerinde tasarruf sağlayan, sadeleştirilmiş bir iştirak yapısı ile faaliyet gösterilmesi amacıyla, portföy şirketlerimizden olan "İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş." ("İsmet Ambalaj") ile bünyesinde yer alan bağlı ortaklıklarından "Dursun Sınai Yatırımları A.Ş" ("Dursun Sınai Yatırımlar")'ın, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde İsmet Ambalaj bağlı ortaklıklarından "Polinas Plastik San. A.Ş." ("Polinas Plastik")‘e devrolunması suretiyle, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme işlemleri tescil ve ilan ile birlikte tamamlanmış olup, birleşme nedeniyle İsmet Ambalaj ve "Dursun Sınai Yatırımlar'ın infisahı ve bu nedenle ticaret sicilinden terkinleri sağlanmıştır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965044
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.407
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1.417
En Düşük
1.394
18:058,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
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|Açılış
|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,6232
18:0510,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
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|Açılış
|: 10,2100
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,3360
En Düşük
10,1002
18:05492,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 492,34
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|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7771
|8,7798
|% 1,48
|
|Euro
|10,3156
|10,3234
|% 2,07
|
|Sterlin
|11,9961
|12,0562
|% 2,13
|
|Frank
|9,4476
|9,5045
|% 1,56
|
|Riyal
|2,3285
|2,3401
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-18,72
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem