***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföy şirketlerinin yapılandırılması kapsamında ambalaj sektöründe finansal yapısı güçlü, operasyonel giderlerinde tasarruf sağlayan, sadeleştirilmiş bir iştirak yapısı ile faaliyet gösterilmesi amacıyla, portföy şirketlerimizden olan "İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş." ("İsmet Ambalaj") ile bünyesinde yer alan bağlı ortaklıklarından "Dursun Sınai Yatırımları A.Ş" ("Dursun Sınai Yatırımlar")'ın, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde İsmet Ambalaj bağlı ortaklıklarından "Polinas Plastik San. A.Ş." ("Polinas Plastik")‘e devrolunması suretiyle, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme işlemleri tescil ve ilan ile birlikte tamamlanmış olup, birleşme nedeniyle İsmet Ambalaj ve "Dursun Sınai Yatırımlar'ın infisahı ve bu nedenle ticaret sicilinden terkinleri sağlanmıştır.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965044BIST