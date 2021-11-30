***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 16:07
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Levent Sipahi, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980262
BIST
17:251.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2513,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2779
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2514,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4406
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:25755,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 20,10
|Açılış
|: 755,10
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:25
|AKFGY
|5,83
|34.075.015
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.606.247
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.205.442
|% -9,93
|
|FENER
|31,10
|184.430.866
|% -9,70
|
|ASELS
|21,66
|3.023.803.325
|% -4,75
|
|GARAN
|11,49
|2.392.272.015
|% 0,79
|
|KOZAL
|129,50
|2.148.314.892
|% 7,38
|
|THYAO
|17,32
|1.738.103.941
|% 0,00
|
|SASA
|43,08
|1.406.013.088
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,18
|1.026.613.347
|% 0,32
|
|GARAN
|11,49
|2.392.272.015
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,58
|1.199.479.246
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,24
|356.006.539
|% -0,88
|
|ASELS
|21,66
|3.023.803.325
|% -4,75
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0869
|13,0942
|% 2,17
|
|Euro
|14,8835
|14,9095
|% 3,05
|
|Sterlin
|17,3861
|17,4733
|% 2,30
|
|Frank
|14,1840
|14,2695
|% 2,65
|
|Riyal
|3,4723
|3,4897
|% 1,97
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|12,42
|
|Altın Gr.
|754
|755
|19,61
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|70,36
|70,36
|-2,86
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36KZBGY
Yüzde 4.47 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 815 adet işlem
-
17:35BLCYT
Yüzde 4.85 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 943 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.01 ) 1, 603
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MIATK, CEOEM, KUYAS, DITAS, AKFGY, IHAAS, ISBTR, EMNIS, SELVA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB, YONGA, MEPET