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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 18:10
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021, 07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Constantia Flexibles International GMBH'ye satışına ilişkin hisse devrinin 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştu.
Hisse bedeli 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında bahsedildiği üzere devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, nihai hisse bedeli 120.526.266 Avro olmuştur.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980322


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