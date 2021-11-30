***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 18:10
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021, 28.05.2021, 07.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Constantia Flexibles International GMBH'ye satışına ilişkin hisse devrinin 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştu.
Hisse bedeli 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında bahsedildiği üzere devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, nihai hisse bedeli 120.526.266 Avro olmuştur.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980322
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3075
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
18:0514,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,4717
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05762,48
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 27,48
|Açılış
|: 762,48
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
763,37
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.437
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1218
|13,1238
|% 2,40
|
|Euro
|14,9190
|14,9406
|% 3,26
|
|Sterlin
|17,4711
|17,5587
|% 2,80
|
|Frank
|14,2536
|14,3394
|% 3,15
|
|Riyal
|3,4865
|3,5040
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|22,49
|
|Altın Gr.
|762
|763
|27,59
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,40
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|-2,17
|