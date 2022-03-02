***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 12:51
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gözde Girişim yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006434
BIST
13:491.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.997
En Düşük
1.962
13:4914,0676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1720
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:4915,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1640
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:49869,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 869,88
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|25.224.145
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.514.002
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.707.064
|% 9,92
|
|YYAPI
|0,92
|9.848.385
|% 9,52
|
|KARYE
|15,56
|33.738.989
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|AKFGY
|3,64
|86.670.111
|% -9,23
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|13,03
|3.401.717.064
|% 6,28
|
|THYAO
|25,48
|2.137.265.940
|% 0,87
|
|EREGL
|34,54
|1.986.309.378
|% 4,10
|
|ASELS
|23,56
|1.076.204.431
|% -1,83
|
|GARAN
|11,73
|793.201.699
|% 0,95
|
|KRDMD
|13,03
|3.401.717.064
|% 6,28
|
|YKBNK
|3,72
|513.786.832
|% 2,48
|
|THYAO
|25,48
|2.137.265.940
|% 0,87
|
|GARAN
|11,73
|793.201.699
|% 0,95
|
|EREGL
|34,54
|1.986.309.378
|% 4,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0596
|14,0676
|% 1,24
|
|Euro
|15,6043
|15,6708
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,6865
|18,7803
|% 1,25
|
|Frank
|15,2560
|15,3479
|% 1,25
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-20,40
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,15
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.746
|5.892
|60,77
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|29,40
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|14,70
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,47
|