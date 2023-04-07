***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 19:08
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Agah UĞUR, Sn. Fatma Füsun Akkal BOZOK ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. SPK'nın 24.03.2023 tarihli yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirket'imize bildirilmiştir.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134102
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
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4.955
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0521,1093
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
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1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
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|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
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|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2386
|19,2561
|% 0,02
|
|Euro
|20,9311
|21,1093
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,8264
|23,9459
|% -0,16
|
|Frank
|21,1836
|21,3112
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1152
|5,1409
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,11
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.516
|8.595
|32,00
|
|Yarım
|4.159
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.103
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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