***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2020 18:14
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Mineraller 550000000 280500000 TRY 51 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 158408974 TRY 79,2 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 31724000 17226132 TRY 54,30 Girişim Şirketi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj Yatırımları 100000000 100000000 TRY 100 Girişim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840911
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,97
|Açılış
|: 383,31
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6596
|8,7030
|% 0,02
|
|Frank
|7,1445
|7,1875
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-7,59
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-13,70
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-14,00
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-6,90
|
|Çeyrek
|616
|629
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,71
|22,71
|-0,36
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TAVHL, KOZAA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -141, 35 kaybederek (% -0.15 ) 94, 800
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, HALKS, EGCYO, EGCEY, RODRG, ARTI, EGCYH, EKIZ, VANGD, ALYAG
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