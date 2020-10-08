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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.10.2020 19:21
GÜNCEL HABERLER



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 1.65 - Bağımsız Üye Değil - -
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 18.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - -
MURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 22.01.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -
İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır - Bağımsız Üye Değil - -
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.01.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Franklin Templeton Turkiye Danismanlik A.S. CEO Evet - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Ortaklık dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.07.2020 İcrada Görevli Değil - Akademisyen Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Ortaklık dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880240


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