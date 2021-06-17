***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2021 09:05
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT SİPAHİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942759
BIST
12:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,65
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:058,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:0510,3412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:05501,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,83
|Açılış
|: 501,20
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:04
|IDGYO
|5,50
|1.501.479
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.666.186
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|973.893
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.370.121
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|YESIL
|2,12
|125.069.656
|% -8,62
|
|YUNSA
|11,81
|7.796.534
|% -5,37
|
|IHGZT
|1,04
|5.331.040
|% -4,59
|
|AKBNK
|5,40
|102.928.176
|% -0,55
|
|ASELS
|15,26
|61.633.132
|% -0,72
|
|ARCLK
|30,32
|60.086.982
|% -0,79
|
|ALARK
|8,83
|20.412.546
|% -1,78
|
|AKSA
|15,63
|10.526.195
|% 1,96
|
|BJKAS
|6,47
|208.082.106
|% -4,57
|
|AKBNK
|5,40
|102.928.176
|% -0,55
|
|ASELS
|15,26
|61.633.132
|% -0,72
|
|ALARK
|8,83
|20.412.546
|% -1,78
|
|ARCLK
|30,32
|60.086.982
|% -0,79
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6336
|8,6349
|% 0,22
|
|Euro
|10,3366
|10,3439
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0327
|12,0930
|% 0,17
|
|Frank
|9,4141
|9,4708
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% 0,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,90
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|-0,48
|