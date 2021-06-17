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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2021 09:05



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT SİPAHİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942759


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 5,50 1.501.479 % 10,00  
TKURU 126,60 4.666.186 % 9,99  
UZERB 50,55 806.576 % 9,94  
UMPAS 1,45 76.508 % 9,85  
RALYH 3,44 973.893 % 8,52  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 8,6336 8,6349 % 0,22  
Euro 10,3366 10,3439 % 0,02  
Sterlin 12,0327 12,0930 % 0,17  
Frank 9,4141 9,4708 % -0,32  
Riyal 2,2956 2,3071 % 0,22  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 -7,90  
Altın Gr. 502 502 -0,41  
Cumhuriyet 3.383 3.434 -11,00  
Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 26,74 26,77 -0,24  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 -0,03  
B. Petrol 73,91 73,91 -0,48  
Seans Raporu 12:04
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