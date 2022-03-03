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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2022 19:17
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 29208844 TRY 14,60 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 43724000 14083758 TRY 32,21 Girişim Şirketi
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. Esnek Ambalaj Üretimi 90150000 89248500 TRY 99 Girişim Şirketi
Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. Teknoloji Alanında Yatırım 12000000 12000000 TRY 100 Girişim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007062


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BUCIM 2,02 6.027.730 % 13,48  
ASUZU 45,12 44.897.975 % 10,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
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Euro 15,6277 15,6816 % -0,18  
Sterlin 18,7872 18,8815 % -0,18  
Frank 15,2886 15,3807 % 0,28  
Riyal 3,7547 3,7735 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 3,80  
Altın Gr. 875 875 3,19  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 -0,26  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 -0,08  
B. Petrol 113 113 -0,12  
Seans Raporu 18:05
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