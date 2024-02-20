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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.02.2024 16:13
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 593290008 140400327 TRY 23,66 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 29208844 TRY 14,60 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 393516000 126753831 TRY 32,21 Girişim Şirketi
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. Esnek Ambalaj Üretimi 90150000 89248500 TRY 99 Girişim Şirketi
Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. Teknoloji Alanında Yatırım 12000000 12000000 TRY 100 Girişim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250789


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 101,20 93.416.726 % 10,00  
YAPRK 385,00 292.504.813 % 10,00  
TURGG 687,50 105.519.520 % 10,00  
RODRG 84,80 27.042.452 % 9,99  
MIATK 68,85 3.635.058.480 % 9,98  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 30,8991 30,9063 % 0,21  
Euro 33,4160 33,4260 % 0,43  
Sterlin 38,8523 39,0471 % 0,31  
Frank 34,9037 35,1139 % 0,28  
Riyal 8,2198 8,2610 % 0,26  
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16:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 910,59 912,53 % 0,66  
Paladyum 975,79 979,91 % 0,66  
Brent Pet. 82,80 82,80 % 0,66  
Altın Ons 2.026,91 2.027,14 % 0,66  
Seans Raporu 16:10
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