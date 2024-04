***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTürkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim ŞirketiŞok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 593290008 140400327 TRY 23,66 Girişim ŞirketiFLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 690000000 79350000 TRY 11,50 Girişim ŞirketiMakina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 29208844 TRY 14,60 Girişim ŞirketiAzmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim ŞirketiPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 393516000 126753831 TRY 32,21 Girişim ŞirketiPolinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. Esnek Ambalaj Üretimi 90150000 89248500 TRY 99 Girişim ŞirketiGözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. Teknoloji Alanında Yatırım 12000000 12000000 TRY 100 Girişim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272556BIST