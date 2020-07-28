***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in, Komite Üyeliklerine Agah UĞUR'un ve Serkan YANDI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un seçilmesine karar verilmiştir.- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Agah UĞUR'un, Komite Üyeliğine Erman KALKANDELEN'in seçilmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862842BIST