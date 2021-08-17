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***GOZDE* *ISY* *IYP* *MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.08.2021 20:29



***GOZDE******ISY******IYP******MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GOZDE, MAKTK]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22.04.2021 ve 26.04.2021  tarihli açıklamalarımıza ilişkin olarak   Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, payları devralınan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin  yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet verilmesine yönelik başvurumuz kapsamında, SPK'nın 05.08.2021 tarih ve 39/1211 sayılı kararı ile Tebliğ'in 18/1-b maddesi hükmü çerçevesinde çağrı yükümlülüğünden muafiyet verilmiş olup, Şirketimizce  17.08.2021 tarihinde,  Borsa'da özel emirle 3.03 fiyatı üzerinden 11.580.000 adet pay İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'dan  Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmış, İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un pay oranı  %55,78'den  %49,99'a düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/08/2021 0 11.580.000 11.580.000 111.567.386 99.987.386 % 55,78 % 55,78 % 49,99 % 49,99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958825


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