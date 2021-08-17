***GOZDE* *ISY* *IYP* *MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GOZDE******ISY******IYP******MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GOZDE, MAKTK]İlgili Fonlar [IYP]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar22.04.2021 ve 26.04.2021 tarihli açıklamalarımıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, payları devralınan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet verilmesine yönelik başvurumuz kapsamında, SPK'nın 05.08.2021 tarih ve 39/1211 sayılı kararı ile Tebliğ'in 18/1-b maddesi hükmü çerçevesinde çağrı yükümlülüğünden muafiyet verilmiş olup, Şirketimizce 17.08.2021 tarihinde, Borsa'da özel emirle 3.03 fiyatı üzerinden 11.580.000 adet pay İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'dan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmış, İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un pay oranı %55,78'den %49,99'a düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/08/2021 0 11.580.000 11.580.000 111.567.386 99.987.386 % 55,78 % 55,78 % 49,99 % 49,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958825BIST