***GOZDE* *MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 13:47
***GOZDE******MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017, 14.02.2018, 16.05.2018, 16.08.2018, 16.11.2018, 15.02.2019, 20.05.2019, 20.08.2019, 21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Makina Takım Endüstrisi A.Ş. paylarının likiditesini ve dolayısıyla işlem görme kabiliyetini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 20.02.2020 günü sona erecek olan likidite sağlayıcılık faaliyetinin 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820324
BIST
15:26117.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -1.818,74
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
15:266,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
15:266,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
15:26316,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,45
|Açılış
|: 316,91
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,10
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|168.763.893
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|5.361.049
|% 15,00
|
|HATEK
|9,78
|29.415.334
|% 14,25
|
|QNBFB
|47,00
|3.481.274
|% 6,82
|
|LOGO
|72,30
|60.795.462
|% 6,48
|
|VERTU
|5,45
|35.454.766
|% -17,42
|
|TSPOR
|6,48
|720.475.595
|% -16,71
|
|GSRAY
|3,38
|802.702.381
|% -13,33
|
|FENER
|17,09
|739.630.585
|% -12,09
|
|ESCOM
|2,81
|17.107.177
|% -11,91
|
|BJKAS
|3,22
|1.069.767.931
|% -8,52
|
|ASELS
|28,76
|1.058.160.075
|% -3,43
|
|THYAO
|14,61
|855.869.861
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,38
|802.702.381
|% -13,33
|
|FENER
|17,09
|739.630.585
|% -12,09
|
|BJKAS
|3,22
|1.069.767.931
|% -8,52
|
|CEMAS
|1,27
|308.538.923
|% -3,79
|
|GSRAY
|3,38
|802.702.381
|% -13,33
|
|IHLGM
|1,22
|197.984.474
|% -6,15
|
|ODAS
|2,09
|304.567.415
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8142
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1720
|6,2091
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|4,55
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,21
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,74
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,24
|