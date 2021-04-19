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***GOZDE* *MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

19.04.2021 18:35



***GOZDE******MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020, 23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

23.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli kararı çerçevesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan 04.12.2020 tarihli Protokol kapsamında, Fon Katılım Belgesi karşılığında, Şirketimizin sahip olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş. şirket paylarından  111.567.386 adedi, SPK'nın 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-12703 sayılı izni ile kurulan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'una, işlemin yapıldığı günden bir önceki günkü  borsa kapanış fiyatı olan 3,55 TL üzerinden Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yöntemiyle satılmasına karar verilmiş olup, 19.04.2021 tarihi itibarıyla  yapılan  111.567.386  pay satışı ile ilgili işlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir. Söz konusu satış işlemi karşılığında tahsil edilen nakit tutar ile Yıldız Serbest Özel Fon Katılım Belgesi alınmıştır.
Saygılarımızla, 
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/04/2021 111.567.386 -111.567.386 129.196.230,16 17.628.844,16 % 64,6 % 64,6 % 8,81 % 8,81




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929305


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