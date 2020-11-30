***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2019 - 20.08.2019 - 21.11.2019 - 20.02.2020 - 22.05.2020 - 28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen "Likidite Sağlayıcılık Faaliyetleri" 30.11.2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir.Saygılarımızla,Makina Takım Endüstrisi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890609BIST