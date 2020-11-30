***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 18:04
***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2019 - 20.08.2019 - 21.11.2019 - 20.02.2020 - 22.05.2020 - 28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen "Likidite Sağlayıcılık Faaliyetleri" 30.11.2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Saygılarımızla,
Makina Takım Endüstrisi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890609
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05446,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,54
|Açılış
|: 446,00
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SELEC
|12,54
|189.607.934
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|334.051
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.580.321
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.824.497
|% 9,97
|
|ALCAR
|212,40
|80.058.431
|% -10,00
|
|KSTUR
|148,50
|384.747
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.585.633
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.878.896
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|GARAN
|8,77
|2.403.172.140
|% -4,47
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|ECILC
|7,17
|1.196.992.391
|% 3,61
|
|THYAO
|11,44
|1.117.104.095
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|TSKB
|2,21
|721.450.789
|% -8,30
|
|YKBNK
|2,88
|912.814.136
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,04
|622.971.810
|% 2,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7992
|7,8040
|% -0,12
|
|Euro
|9,3583
|9,3656
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4237
|10,4760
|% 0,64
|
|Frank
|8,6142
|8,6660
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,66
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|47,93
|47,93
|-0,32
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem