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***GOZDE* *PENTA*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.05.2021 08:32



***GOZDE******PENTA*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021, 12.03.2021, 29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, %54,30 oranında hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay, Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet payın halka arz edileceği kamuya duyurulmuştu.
6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Penta paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz sonucunda sermaye artırımı ( 12.000.000 TL nominal değerli pay) ve ortak satışı (Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında ekte yer alan tabloda sunulmaktadır. Halka arzda Şirketimize ait gerçekleşen 5.401.901 TL nominal değerli pay satışı sonrası Penta'daki pay oranımız %27,04 olmuştur.
Saygılarımızla, 
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935552


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AYES 23,96 1.083.639 % 8,91  
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Altın Gr. 487 488 2,72  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,67 27,69 0,22  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
B. Petrol 68,75 68,75 0,47  
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