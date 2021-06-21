***GOZDE* *PENTA*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









zeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021, 12.03.2021, 29.04.2021, 10.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 10.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) paylarının halka arzı neticesinde, sermaye artırımı ( 12.000.000 TL nominal değerli pay) ve ortak satışı (Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği ve halka arzda Şirketimize ait gerçekleşen 5.401.901 TL nominal değerli pay satışı sonrası Penta'daki pay oranımızın %27,04 olduğu duyurulmuştu.Penta paylarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.05.2021 – 15.06.2021 döneminde gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı işlemleri çerçevesinde Şirketimiz hesabına toplam 2.259.528 TL nominal değerli pay satın alınmış olup son durumda Penta'daki pay oranımız %32,21 olmuştur.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943226BIST