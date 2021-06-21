***GOZDE* *PENTA*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 08:27
zeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021, 12.03.2021, 29.04.2021, 10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 10.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Penta) paylarının halka arzı neticesinde, sermaye artırımı ( 12.000.000 TL nominal değerli pay) ve ortak satışı (Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli pay) yoluyla satışa sunulan toplam 18.378.752 TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği ve halka arzda Şirketimize ait gerçekleşen 5.401.901 TL nominal değerli pay satışı sonrası Penta'daki pay oranımızın %27,04 olduğu duyurulmuştu.
Penta paylarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.05.2021 – 15.06.2021 döneminde gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcılığı işlemleri çerçevesinde Şirketimiz hesabına toplam 2.259.528 TL nominal değerli pay satın alınmış olup son durumda Penta'daki pay oranımız %32,21 olmuştur.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943226
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
0
18:058,7255
En Yüksek
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|: -0,14%
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|Açılış
|: 8,7320
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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En Düşük
8,7218
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,3500
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|Önceki Kapanış
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10,4270
En Düşük
10,3648
18:05499,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 499,26
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,51
|45.739.187
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,54
|40.914.568
|% 0,00
|
|FONET
|13,10
|4.181.191
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7240
|8,7255
|% -0,14
|
|Euro
|10,3627
|10,3698
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0455
|12,1059
|% 0,14
|
|Frank
|9,4504
|9,5073
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3250
|2,3366
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,01
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,13
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Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında