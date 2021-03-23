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***GOZDE* *PSDTC* *BTCIM* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

23.03.2021 13:13



***GOZDE******PSDTC******BTCIM******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [BTCIM, GOZDE, KATMR, PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BATI CIMENTO 25 24/03/2021
GOZDE GIRISIM 30 24/03/2021
KATMERCILER EKIPMAN 80 24/03/2021
PERMAGON DIS TICARET 68 24/03/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919924


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Altın Gr. 439 439 4,44  
Cumhuriyet 2.910 2.954 19,00  
Tam 2.888 2.963 9,70  
Yarım 1.396 1.433 4,69  
Çeyrek 700 717 2,34  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,48  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 61,89 61,89 -2,73  
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