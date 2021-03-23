***GOZDE* *PSDTC* *BTCIM* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
23.03.2021 13:13
***GOZDE******PSDTC******BTCIM******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BTCIM, GOZDE, KATMR, PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BATI CIMENTO 25 24/03/2021
GOZDE GIRISIM 30 24/03/2021
KATMERCILER EKIPMAN 80 24/03/2021
PERMAGON DIS TICARET 68 24/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919924
BIST
16:261.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 22,39
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
16:267,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1028
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:269,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1227
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:26439,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,45
|Açılış
|: 439,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DEVA
|29,50
|68.675.208
|% 9,99
|
|YAPRK
|107,90
|7.756.874
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|729.980.591
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,79
|359.373.495
|% -9,55
|
|GARAN
|7,36
|8.934.233.126
|% -7,77
|
|FROTO
|217,90
|1.916.511.780
|% 5,98
|
|EREGL
|15,63
|1.746.887.360
|% 6,25
|
|AKBNK
|4,95
|1.709.085.931
|% -7,13
|
|KOZAL
|117,20
|1.022.044.317
|% 6,74
|
|GARAN
|7,36
|8.934.233.126
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,95
|1.709.085.931
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,28
|693.354.182
|% -4,60
|
|TSKB
|1,41
|359.785.412
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,88
|474.997.354
|% -0,53
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8718
|7,8808
|% 1,27
|
|Euro
|9,3444
|9,3857
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,8255
|10,8798
|% 0,86
|
|Frank
|8,4205
|8,4712
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0930
|2,1035
|% 1,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-4,22
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.888
|2.963
|9,70
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,69
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|-2,73
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:36YKSLN
Yüzde 5.48 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 390 adet işlem
-
16:35AKYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 909 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KOZAL, EREGL
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 99 artarak (% 0.67 ) 1, 203
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, YESIL, KUTPO, KRTEK, YAPRK, INDES, EMNIS, CLEBI, AVGYO, KSTUR