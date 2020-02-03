***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.02.2020 08:03
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
20.01.2020 - 31.01.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 20.01.2020- 31.01.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816572
BIST
13:57119.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:575,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:576,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:57304,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,07
|184.228.798
|% 12,87
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.701.942
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|568.920.216
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,16
|280.688.267
|% 2,63
|
|SODA
|6,54
|235.316.070
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|ODAS
|2,14
|232.298.449
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,67
|146.726.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|225.161.072
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7933
|7,8324
|% -1,09
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-0,28
|