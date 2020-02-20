***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduUNSDönem22.11.2019 - 20.02.2020 Onuncu dönem işlemler tamamlanmış olup, 21.02.2020 -22.05.2020 Onbirinci dönem işlemleri başlayacakAçıklamalarGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 22.11.2019 - 20.02.2020 dönemini kapsayan Onuncu dönem likidite sağlayıcılık işlemlerimiz bugün tamamlanmış olup, 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020 tarihine kadar Onbirinci dönem olarak uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820594BIST