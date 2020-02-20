***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.02.2020 18:57
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
22.11.2019 - 20.02.2020 Onuncu dönem işlemler tamamlanmış olup, 21.02.2020 -22.05.2020 Onbirinci dönem işlemleri başlayacak
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 22.11.2019 - 20.02.2020 dönemini kapsayan Onuncu dönem likidite sağlayıcılık işlemlerimiz bugün tamamlanmış olup, 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020 tarihine kadar Onbirinci dönem olarak uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820594
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1085
En Düşük
6,0806
18:056,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05318,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,75
|Açılış
|: 318,21
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,85
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8385
|7,8778
|% -0,01
|
|Frank
|6,1832
|6,2204
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6231
|1,6312
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|9,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|0,47
|