***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.04.2020 18:11
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
06.04.2020-17.04.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 06.04.2020- 17.04.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839076
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05377,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -6,05
|Açılış
|: 377,72
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6418
|8,6851
|% 0,20
|
|Frank
|7,1453
|7,1883
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8408
|1,8500
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-23,55
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,98
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.484
|-39,20
|
|Tam
|2.497
|2.560
|-36,60
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,60
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,01
|28,01
|0,19
|