***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.05.2020 08:40
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
05.05.2020 - 20.05.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 05.05.2020- 20.05.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846124
BIST
10:07102.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 337,35
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:076,7895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:077,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:07379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|KPHOL
|3,13
|37.372
|% 9,82
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,72
|40.257.180
|% 0,41
|
|MRDIN
|6,21
|30.365.534
|% -8,27
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|THYAO
|10,93
|22.761.896
|% 0,46
|
|RTALB
|37,10
|20.829.532
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,37
|12.314.142
|% 0,00
|
|KARSN
|1,80
|15.413.670
|% 2,86
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|ISYAT
|2,69
|16.772.617
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,19
|6.232.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3002
|% -0,34
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-10,00
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.484
|-18,90
|
|Tam
|2.521
|2.549
|-19,30
|
|Yarım
|1.230
|1.246
|-9,40
|
|Çeyrek
|615
|623
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,24
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|0,55
|