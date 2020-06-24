***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.06.2020 18:47
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11 06 2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
11 06 2020 - 24 06 2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 11.06.2020- 24.06.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852718
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05389,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 389,38
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5014
|8,5441
|% -0,52
|
|Frank
|7,2082
|7,2516
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-6,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.545
|6,30
|
|Tam
|2.595
|2.609
|6,50
|
|Yarım
|1.264
|1.276
|3,20
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-2,51
|
Seans Raporu
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