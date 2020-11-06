***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.11.2020 18:14
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
26.10.2020-06.11.2020
Açıklamalar
MAKTK Paylarında Likidite Sağlayıcılık kapsamında 26.10.2020 - 06.11.2020 tarihleri arasında gerçekleşen işlemi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886779
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:008,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1301
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0010,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1922
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:00535,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,62
|Açılış
|: 535,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BLCYT
|7,26
|61.705.854
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.524
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.401.461
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|ODAS
|3,61
|851.472.000
|% 0,56
|
|SISE
|6,58
|803.884.956
|% -0,75
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|666.907.648
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,81
|543.364.474
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5465
|8,5546
|% 1,65
|
|Euro
|10,1432
|10,1584
|% 1,95
|
|Sterlin
|11,2085
|11,2647
|% 1,63
|
|Frank
|9,4719
|9,5290
|% 2,22
|
|Riyal
|2,2790
|2,2905
|% 1,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,86
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,46
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,15
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,77
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem