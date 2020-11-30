***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.11.2020 18:10
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
23.11.2020-30.11.2020
Açıklamalar
MAKTK Paylarında Likidite Sağlayıcılık kapsamında 23.11.2020 - 30.11.2020 tarihleri arasında gerçekleşen işlemi bulunmamaktadır.
3 Aylık Likitide Sağlayıcılık dönemi sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890611
BIST
17:581.286
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -42,29
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
17:587,8024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:589,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:58446,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,69
|Açılış
|: 446,86
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SELEC
|12,54
|189.374.465
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.350.946
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.580.321
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|110.118.550
|% 9,97
|
|ALCAR
|212,40
|79.034.875
|% -10,00
|
|QNBFL
|142,40
|6.873.770
|% -9,99
|
|ERBOS
|31,18
|42.429.577
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.949.977
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,19
|2.440.763.600
|% 0,92
|
|GARAN
|8,80
|2.328.542.831
|% -4,14
|
|PETKM
|4,22
|1.705.137.800
|% -0,24
|
|ECILC
|7,23
|1.175.803.740
|% 4,48
|
|THYAO
|11,46
|1.098.517.075
|% -3,94
|
|EKGYO
|2,19
|2.440.763.600
|% 0,92
|
|PETKM
|4,22
|1.705.137.800
|% -0,24
|
|TSKB
|2,20
|705.691.075
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,86
|897.784.522
|% -4,35
|
|TEKTU
|2,01
|615.165.930
|% 1,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,8024
|% -0,14
|
|Euro
|9,3531
|9,3633
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4059
|10,4581
|% 0,47
|
|Frank
|8,6027
|8,6545
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0757
|2,0861
|% -0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,66
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|47,93
|47,93
|-0,32
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem