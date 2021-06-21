***GPG* *BVG* *GKS* *GME* *GAN* *GGK* *GMZ* *GAK* *GEI* *GAG* *BEG* *GAF* *GJB* *GBG* *GSM* *GMR* *GYL* *GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.06.2021 16:24
***GPG******BVG******GKS******GME******GAN******GGK******GMZ******GAK******GEI******GAG******BEG******GAF******GJB******GBG******GSM******GMR******GYL******GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GAF, GMR, GBG, GYL, GYK, GGK, GPG, GAG, GMZ, GME, GEI, GKS, GAN, GSM, GAK, GJB, BVG, BEG]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/07/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODUESKİ FON ÜNVANI YENİ FON ÜNVANI GAFGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GMRGEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GBGGEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU GYLGEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GYKGEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GGKGEDİK PORTFÖY ALTIN FON INVEO PORTFÖY ALTIN FON GPGGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON GAGGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON GMZGEDİK PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON INVEO PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON GMEGEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON INVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON GEIGEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON GKSGEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON GANGEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON GSMGEDİK PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON INVEO PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON GAKGEDİK PORTFÖY KARMA FON INVEO PORTFÖY KARMA FON GJBGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BVGGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU BEGGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943397
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1117
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1065
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05494,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -7,95
|Açılış
|: 494,86
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
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|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
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|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
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|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
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|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
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|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
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|546.405.526
|% 0,94
|
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|2,20
|440.495.932
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|
|BOBET
|5,65
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|HALKB
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|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6463
|8,6583
|% -1,27
|
|Euro
|10,3339
|10,3506
|% -1,02
|
|Sterlin
|12,0381
|12,0984
|% -1,19
|
|Frank
|9,3907
|9,4473
|% -1,31
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,68
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
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|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
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|
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|793
|812
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|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,82
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|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|0,02
|