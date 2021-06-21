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21.06.2021 16:24



***GPG******BVG******GKS******GME******GAN******GGK******GMZ******GAK******GEI******GAG******BEG******GAF******GJB******GBG******GSM******GMR******GYL******GYK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Inveo Portföy A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 05/07/2021tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.                                                               
            FON KODUESKİ FON ÜNVANI                                                                                                                                          YENİ FON ÜNVANI GAFGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                  INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  GMRGEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                        INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GBGGEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                                         INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU GYLGEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                          INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  GYKGEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                                                INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GGKGEDİK PORTFÖY ALTIN FON                                                                                              INVEO PORTFÖY ALTIN FON GPGGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                                      INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON GAGGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                                             INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON GMZGEDİK PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON                                                                    INVEO PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON GMEGEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON                                                                   INVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON GEIGEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON                                                            INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON GKSGEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON                                                                    INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON GANGEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON                                                                    INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON GSMGEDİK PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON                                          INVEO PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON GAKGEDİK PORTFÖY KARMA FON                                                                                  INVEO PORTFÖY KARMA FON GJBGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                           INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  BVGGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUINVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU BEGGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU      INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                                                                                                                            



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Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,80 25,82 -0,14  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 -0,13  
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