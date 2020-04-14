***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:30
I KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.341,26 % 0,009998 % 0,00449 % 44,907
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 514,2 % 0,010498 % 0,00028 % 2,636
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 161.897,23 % 0,0084 % 0,08714 % 1.037,438
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 10.221,44 % 0,010497 % 0,0055 % 52,412
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.219,64 % 0,010499 % 0,00281 % 26,76
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.658,58 % 0,010497 % 0,00251 % 23,888
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 617,23 % 0,010498 % 0,00033 % 3,165
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010506 % 0,00023 % 2,228
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 575,49 % 0,010497 % 0,00031 % 2,951
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.059,64 % 0,01 % 0,00434 % 43,383
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.212,38 % 0,010507 % 0,00065 % 6,211
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.812,98 % 0,002541 % 0,00421 % 165,485
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.858,1 % 0,010478 % 0,00531 % 50,641
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,92 % 0,0105 % 0,00531 % 7,807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837746
BIST