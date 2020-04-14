***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









I KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.341,26 % 0,009998 % 0,00449 % 44,907PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 514,2 % 0,010498 % 0,00028 % 2,636MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 161.897,23 % 0,0084 % 0,08714 % 1.037,438BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 10.221,44 % 0,010497 % 0,0055 % 52,412TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.219,64 % 0,010499 % 0,00281 % 26,76GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.658,58 % 0,010497 % 0,00251 % 23,888ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 617,23 % 0,010498 % 0,00033 % 3,165GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010506 % 0,00023 % 2,228ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 575,49 % 0,010497 % 0,00031 % 2,951ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.059,64 % 0,01 % 0,00434 % 43,383ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.212,38 % 0,010507 % 0,00065 % 6,211FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.812,98 % 0,002541 % 0,00421 % 165,485AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.858,1 % 0,010478 % 0,00531 % 50,641DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,92 % 0,0105 % 0,00531 % 7,807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837746BIST