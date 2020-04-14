***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komison ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.744,78 % 0,010485 % 0,010441 % 99,577
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 973,77 % 0,01048 % 0,002715 % 25,907
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 609,97 % 0,010498 % 0,001701 % 16,199
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.041 % 0,0084 % 0,139521 % 1.660,975
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.188,45 % 0,0105 % 0,011678 % 111,215
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 389,09 % 0,0105 % 0,001085 % 10,332
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.128,33 % 0,010494 % 0,003146 % 29,977
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.764,82 % 0,010499 % 0,004921 % 46,865
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.925,19 % 0,006847 % 0,027673 % 404,157
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.520,24 % 0,010496 % 0,007027 % 66,95
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ş. 202,97 % 0,01 % 0,000566 % 5,659
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 457,13 % 0,010469 % 0,001275 % 12,175
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837750
BIST