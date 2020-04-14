***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komison ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.465,84 % 0,011025 % 0,00267 % 24,218MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193.109,82 % 0,0084 % 0,06906 % 822,185OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.469,05 % 0,0105 % 0,00982 % 93,562PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 584,57 % 0,010498 % 0,00021 % 1,991ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.968,97 % 0,010496 % 0,0007 % 6,709FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.206,51 % 0,001753 % 0,00866 % 493,723ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.141,19 % 0,01 % 0,00255 % 25,54AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.638,56 % 0,0105 % 0,0038 % 36,235İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.174,65 % 0,001507 % 0,0251 % 1.665,028ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 560,31 % 0,01051 % 0,0002 % 1,907TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.270,43 % 0,010499 % 0,00332 % 31,578GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.647,87 % 0,010496 % 0,00274 % 26,059BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.777,73 % 0,010497 % 0,00064 % 6,057ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.797,64 % 0,010496 % 0,00064 % 6,125GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,0105 % 0,00013 % 1,227YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.333,62 % 0,010498 % 0,00656 % 62,456DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.357,98 % 0,010498 % 0,00084 % 8,031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837752BIST