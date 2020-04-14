***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komison ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.465,84 % 0,011025 % 0,00267 % 24,218
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193.109,82 % 0,0084 % 0,06906 % 822,185
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.469,05 % 0,0105 % 0,00982 % 93,562
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 584,57 % 0,010498 % 0,00021 % 1,991
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.968,97 % 0,010496 % 0,0007 % 6,709
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.206,51 % 0,001753 % 0,00866 % 493,723
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.141,19 % 0,01 % 0,00255 % 25,54
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.638,56 % 0,0105 % 0,0038 % 36,235
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.174,65 % 0,001507 % 0,0251 % 1.665,028
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 560,31 % 0,01051 % 0,0002 % 1,907
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.270,43 % 0,010499 % 0,00332 % 31,578
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.647,87 % 0,010496 % 0,00274 % 26,059
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.777,73 % 0,010497 % 0,00064 % 6,057
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.797,64 % 0,010496 % 0,00064 % 6,125
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,0105 % 0,00013 % 1,227
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.333,62 % 0,010498 % 0,00656 % 62,456
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.357,98 % 0,010498 % 0,00084 % 8,031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837752
BIST