***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020-1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.473,5 % 0,0015 % 0,001771 % 114,76
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.476,46 % 0,0014 % 0,005116 % 363,548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837755
BIST
14:5997.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.389,75
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
14:596,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
14:597,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
14:59375,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,95
|Açılış
|: 375,95
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.071.040
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.834.362
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.078.662
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|28.317.795
|% -9,20
|
|IHEVA
|2,34
|107.523.663
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.333.831.472
|% 5,50
|
|ASELS
|25,98
|977.070.147
|% 4,17
|
|PGSUS
|61,00
|540.260.784
|% 8,93
|
|GARAN
|8,53
|430.906.330
|% 0,83
|
|GSRAY
|2,64
|421.535.336
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|421.535.336
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,09
|147.383.391
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|77.565.671
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.333.831.472
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,04
|207.940.502
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4969
|8,5395
|% 0,69
|
|Frank
|7,0274
|7,0698
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8007
|1,8097
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.463
|19,60
|
|Tam
|2.472
|2.535
|20,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|9,80
|
|Çeyrek
|603
|617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:11DOKTA
Yüzde 8.61 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 098 adet işlem
-
15:10PNSUT
Yüzde 4.76 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 533, 998 adet işlem
-
15:09TOASO
Yüzde 5.25 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 672, 493 adet işlem
-
15:08XU100
Endeks 97, 753 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 8, 498.00 milyon TL de
-
15:08TOASO
Yüzde 5.31 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 191 adet işlem