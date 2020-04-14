***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020-1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 167.786,95 % 0,137168 % 0,131273 % 95,702
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837759
BIST
14:5197.779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.379,93
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
14:516,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
14:517,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4467
En Düşük
7,3720
14:51375,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,91
|Açılış
|: 375,91
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.057.516
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.078.200
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.771.355
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|28.026.376
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,38
|102.979.177
|% -7,39
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.323.870.936
|% 5,59
|
|ASELS
|26,00
|938.596.451
|% 4,25
|
|PGSUS
|61,00
|535.799.283
|% 8,93
|
|GARAN
|8,55
|425.955.169
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,63
|420.061.728
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|420.061.728
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,09
|146.801.441
|% 1,87
|
|THYAO
|10,76
|1.323.870.936
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,59
|69.960.876
|% -1,67
|
|YKBNK
|2,03
|206.831.528
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5003
|8,5429
|% 0,73
|
|Frank
|7,0259
|7,0682
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7998
|1,8089
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,32
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.462
|18,50
|
|Tam
|2.471
|2.534
|19,10
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,30
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,54
|31,54
|-0,20
|
Seans Raporu
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