***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020-1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.905,76 % 0,009361 % 0,026563 % 283,762
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 955,5 % 0,001737 % 1,695384 % 37,551
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.358,92 % 0,0084 % 0,038479 % 458,071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837760
BIST
15:3497.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.595,67
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:346,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:347,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0747
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:34378,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,07
|Açılış
|: 378,07
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.090.115
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.216.875
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.933.002
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.837.830
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|114.035.598
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.393.440.318
|% 5,40
|
|ASELS
|26,04
|1.156.152.427
|% 4,41
|
|GARAN
|8,65
|631.384.728
|% 2,25
|
|PGSUS
|61,10
|565.508.662
|% 9,11
|
|GSRAY
|2,64
|430.911.586
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|430.911.586
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|158.330.810
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|85.379.518
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.393.440.318
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,04
|226.635.237
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5067
|8,5494
|% 0,81
|
|Frank
|7,0345
|7,0769
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|14,14
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|30,10
|
|Tam
|2.482
|2.546
|31,10
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|15,10
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,37
|31,37
|-0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:44RTALB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 632 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2268, 69 artarak (% 1.98 ) 117, 010
-
15:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN
-
15:43XU100
Endeks 97, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 469.00 milyon TL de
-
15:43PETUN
Yüzde 9.74 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 116, 895 adet işlem