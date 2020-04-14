***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1.Dönem Aracı kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81,58 % 0,001668 % 0,00035 % 21,215
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.074,15 % 0,0105 % 0,00466 % 44,384
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 777,88 % 0,010498 % 0,00337 % 32,147
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 409,86 % 0,0084 % 0,00178 % 21,169
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 242 % 0,009996 % 0,00105 % 10,504
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837764
BIST