***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1.Dönem Aracı kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.790 % 0,001453 % 0,003747 % 257,887
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.176 % 0,001633 % 0,00158 % 96,707
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837766
BIST
16:1797.991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.592,34
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:176,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:177,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0659
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:17378,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,11
|Açılış
|: 378,11
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,43
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.098.665
|% 10,00
|
|YONGA
|10,71
|185.015
|% 9,96
|
|IZFAS
|1,77
|467.905
|% 9,94
|
|ULUUN
|5,98
|66.996.530
|% 9,93
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|TDGYO
|2,28
|1.790.241
|% -4,60
|
|ARDYZ
|18,52
|96.982.950
|% -4,49
|
|SANEL
|4,53
|1.027.771
|% -3,82
|
|SALIX
|4,91
|13.669
|% -3,35
|
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|162.513.846
|% 2,80
|
|ODAS
|1,50
|108.539.089
|% 1,35
|
|ARDYZ
|18,52
|96.982.950
|% -4,49
|
|ULUUN
|5,98
|66.996.530
|% 9,93
|
|IHLGM
|1,10
|162.513.846
|% 2,80
|
|ULUUN
|5,98
|66.996.530
|% 9,93
|
|BNTAS
|2,85
|29.396.476
|% 0,35
|
|BERA
|3,23
|29.954.936
|% 2,54
|
|DERAS
|3,04
|25.946.740
|% 9,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5205
|8,5633
|% 0,98
|
|Frank
|7,0411
|7,0835
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.476
|32,30
|
|Tam
|2.485
|2.548
|33,30
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|16,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
Seans Raporu
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16:30VERTU
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16:28XU030
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16:28XU100
Endeks 97, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 10, 649.00 milyon TL de
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16:26MNDRS
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 149, 016 adet işlem