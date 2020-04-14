***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1.Dönem Aracı kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 158,73 % 0,010501 % 0,000037 % 0,348
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.993,74 % 0,001707 % 0,002073 % 121,452783
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837772
BIST
15:2298.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.632,02
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:226,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:227,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:22377,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,47
|Açılış
|: 377,47
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,48
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.913.254
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.365.716
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.061.035
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.358.412.877
|% 5,50
|
|ASELS
|26,06
|1.123.163.639
|% 4,49
|
|PGSUS
|61,10
|550.123.839
|% 9,11
|
|GARAN
|8,55
|458.748.275
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,64
|428.346.979
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|428.346.979
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|157.507.342
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|80.592.171
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.358.412.877
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|210.574.662
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5042
|8,5469
|% 0,78
|
|Frank
|7,0345
|7,0769
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,98
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.463
|18,80
|
|Tam
|2.471
|2.534
|19,40
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,40
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,27
|
Seans Raporu
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-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1511 artarak (% 1.66 ) 92, 677
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, UZERB, BMELK, IZFAS, SODSN, ROYAL, EKIZ
-
15:33
KRSTL, ULUUN, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
EGCYH, ECZYT, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 219 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 65 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem