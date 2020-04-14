***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020-1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.584,07 % 0,1 % 0,026924 % 26,924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837758
BIST
15:1397.823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.424,18
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:136,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:137,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4494
En Düşük
7,3720
15:13376,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,54
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,75
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.075.233
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.859.486
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.086.062
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|29.205.050
|% -8,74
|
|IHEVA
|2,36
|111.336.405
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|ASELS
|26,08
|1.107.641.019
|% 4,57
|
|PGSUS
|61,00
|546.969.785
|% 8,93
|
|GARAN
|8,55
|443.401.453
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,64
|427.962.837
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|427.962.837
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|153.306.354
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|80.262.742
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5104
|8,5530
|% 0,85
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,65
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.467
|23,30
|
|Tam
|2.475
|2.539
|24,10
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|11,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,39
|31,39
|-0,35
|
Seans Raporu
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