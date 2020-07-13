***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 17:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.911,98 % 0,010002 % 0,01362 % 136,179
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.360,75 % 0,010509 % 0,003773 % 35,904
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 955,48 % 0,010505 % 0,002649 % 25,222
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.868,45 % 0,0084 % 0,190965 % 2.273,399
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.116,25 % 0,01 % 0,014187 % 141,869
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 2.109,67 % 0,0105 % 0,00585 % 55,714
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.434,51 % 0,011169 % 0,003978 % 35,615
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.684,34 % 0,010021 % 0,004671 % 46,61
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.438,22 % 0,007793 % 0,087175 % 1.118,704
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.241,45 % 0,0105 % 0,008988 % 85,598
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 213,2 % 0,010504 % 0,000591 % 5,628
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.275,49 % 0,01049 % 0,003537 % 33,717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859482
BIST