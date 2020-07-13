***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.EĞERLER A.Ş. 24.574,8 % 0,0105 % 0,00827 % 78,786MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 387.508,28 % 0,0084 % 0,13045 % 1.552,931OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.636,52 % 0,01 % 0,01031 % 103,131PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.540,53 % 0,010498 % 0,00052 % 4,94ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.878,21 % 0,010012 % 0,00063 % 6,315FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.344,28 % 0,002087 % 0,0156 % 747,46ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.448,09 % 0,0105 % 0,00284 % 27,084AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.879,05 % 0,0105 % 0,00669 % 63,73İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 136.117,58 % 0,0105 % 0,04582 % 2.949,071ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.619,08 % 0,001554 % 0,00593 % 56,469TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.551,76 % 0,010002 % 0,00894 % 89,365GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.941,55 % 0,010505 % 0,00368 % 35,061BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 10.050,74 % 0,010503 % 0,00338 % 32,212ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.798,29 % 0,0105 % 0,00061 % 5,765GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,0105 % 0,00012 % 1,155YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.816,84 % 0,01 % 0,00936 % 93,639DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.844,79 % 0,02045 % 0,00163 % 7,975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859483BIST