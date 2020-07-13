***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 17:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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yoktur
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.EĞERLER A.Ş. 24.574,8 % 0,0105 % 0,00827 % 78,786
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 387.508,28 % 0,0084 % 0,13045 % 1.552,931
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.636,52 % 0,01 % 0,01031 % 103,131
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.540,53 % 0,010498 % 0,00052 % 4,94
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.878,21 % 0,010012 % 0,00063 % 6,315
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.344,28 % 0,002087 % 0,0156 % 747,46
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.448,09 % 0,0105 % 0,00284 % 27,084
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.879,05 % 0,0105 % 0,00669 % 63,73
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 136.117,58 % 0,0105 % 0,04582 % 2.949,071
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.619,08 % 0,001554 % 0,00593 % 56,469
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.551,76 % 0,010002 % 0,00894 % 89,365
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.941,55 % 0,010505 % 0,00368 % 35,061
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 10.050,74 % 0,010503 % 0,00338 % 32,212
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.798,29 % 0,0105 % 0,00061 % 5,765
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,0105 % 0,00012 % 1,155
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.816,84 % 0,01 % 0,00936 % 93,639
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.844,79 % 0,02045 % 0,00163 % 7,975
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859483
BIST