***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 17:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.080,56 % 0,033655 % 0,000313 % 0,931
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.933,88 % 0,01 % 0,002011 % 20,115
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.783,21 % 0,0084 % 0,018503 % 220,275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859492
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8076
En Düşük
7,7554
18:05399,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,28
|Açılış
|: 399,24
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6278
|8,6711
|% -0,08
|
|Frank
|7,2659
|7,3096
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,20
|
|Tam
|2.671
|2.682
|9,50
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de