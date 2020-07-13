***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.233,52 % 0,009524 % 0,0041 % 43,094PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 873,53 % 0,0105 % 0,00044 % 4,147MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 315.238,7 % 0,0084 % 0,15714 % 1.870,698BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 20.014,51 % 0,010506 % 0,00998 % 94,961TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.891,6 % 0,010003 % 0,00792 % 79,195GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.690,41 % 0,010507 % 0,00284 % 26,997ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 617,23 % 0,010498 % 0,00031 % 2,931GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010506 % 0,00022 % 2,064ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 548,5 % 0,010005 % 0,00027 % 2,733ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.205,66 % 0,0105 % 0,0011 % 10,471ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.111,6 % 0,0105 % 0,00504 % 48,004ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.178,37 % 0,010462 % 0,01355 % 129,491FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.958,98 % 0,004222 % 0,01244 % 294,708AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.276,3 % 0,010487 % 0,00811 % 77,366DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.211,53 % 0,015248 % 0,0011 % 7,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859498BIST