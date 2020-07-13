***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 17:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.233,52 % 0,009524 % 0,0041 % 43,094
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 873,53 % 0,0105 % 0,00044 % 4,147
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 315.238,7 % 0,0084 % 0,15714 % 1.870,698
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 20.014,51 % 0,010506 % 0,00998 % 94,961
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.891,6 % 0,010003 % 0,00792 % 79,195
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.690,41 % 0,010507 % 0,00284 % 26,997
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 617,23 % 0,010498 % 0,00031 % 2,931
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010506 % 0,00022 % 2,064
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 548,5 % 0,010005 % 0,00027 % 2,733
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.205,66 % 0,0105 % 0,0011 % 10,471
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.111,6 % 0,0105 % 0,00504 % 48,004
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.178,37 % 0,010462 % 0,01355 % 129,491
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.958,98 % 0,004222 % 0,01244 % 294,708
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.276,3 % 0,010487 % 0,00811 % 77,366
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.211,53 % 0,015248 % 0,0011 % 7,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859498
BIST