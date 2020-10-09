***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2020 18:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.930,97 % 0,009524 % 0,00748 % 78,489
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.060,56 % 0,0105 % 0,00053 % 5,057
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 400.522,26 % 0,0084 % 0,20052 % 2.387,136
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 33.107,28 % 0,010505 % 0,01657 % 157,782
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.759,23 % 0,010502 % 0,0149 % 141,863
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.690,41 % 0,010507 % 0,00285 % 27,114
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 965,89 % 0,0105 % 0,00048 % 4,605
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,68 % 0,010499 % 0,00022 % 2,073
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 548,51 % 0,010005 % 0,00027 % 2,745
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.870,18 % 0,0105 % 0,00444 % 42,294
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.630,1 % 0,01 % 0,00482 % 48,213
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.203,79 % 0,01048 % 0,02563 % 244,599
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36.962,44 % 0,004574 % 0,01851 % 404,533
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.071,06 % 0,010492 % 0,01305 % 124,405
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,94 % 0,0105 % 0,00076 % 7,261
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,009164 % 0 % 0
BURGAN MENKUL DEĞERLER 402,77 % 0,0105 % 0,0002 % 1,92
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60,01 % 0,003 % 0,00003 % 1,002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880570
BIST