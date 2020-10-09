***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.930,97 % 0,009524 % 0,00748 % 78,489PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.060,56 % 0,0105 % 0,00053 % 5,057MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 400.522,26 % 0,0084 % 0,20052 % 2.387,136BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 33.107,28 % 0,010505 % 0,01657 % 157,782TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.759,23 % 0,010502 % 0,0149 % 141,863GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.690,41 % 0,010507 % 0,00285 % 27,114ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 965,89 % 0,0105 % 0,00048 % 4,605GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,68 % 0,010499 % 0,00022 % 2,073ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 548,51 % 0,010005 % 0,00027 % 2,745ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.870,18 % 0,0105 % 0,00444 % 42,294ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.630,1 % 0,01 % 0,00482 % 48,213ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.203,79 % 0,01048 % 0,02563 % 244,599FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36.962,44 % 0,004574 % 0,01851 % 404,533AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.071,06 % 0,010492 % 0,01305 % 124,405DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,94 % 0,0105 % 0,00076 % 7,261TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,009164 % 0 % 0BURGAN MENKUL DEĞERLER 402,77 % 0,0105 % 0,0002 % 1,92İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60,01 % 0,003 % 0,00003 % 1,002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880570BIST