***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.667,57 % 0,0105 % 0,01002 % 95,468MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 578.498,3 % 0,0084 % 0,15395 % 1.832,746OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.549,26 % 0,01 % 0,01478 % 147,828PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.725,01 % 0,0105 % 0,00046 % 4,372ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.205,44 % 0,010011 % 0,00059 % 5,862FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 109.736,27 % 0,002211 % 0,0292 % 1.320,914ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.045,8 % 0,01 % 0,00214 % 21,412AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.690,59 % 0,0105 % 0,00843 % 80,318İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 171.033,31 % 0,001614 % 0,04552 % 2.819,682ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.330,67 % 0,010502 % 0,0118 % 112,332TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 48.160,54 % 0,010502 % 0,01282 % 122,035GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.209,73 % 0,010505 % 0,00298 % 28,397BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 25.878,46 % 0,010503 % 0,00689 % 65,567ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.795,84 % 0,0105 % 0,00074 % 7,086GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,3 % 0,010499 % 0,0001 % 0,913YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.710,56 % 0,01 % 0,01163 % 116,323DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.049,15 % 0,0105 % 0,00108 % 10,263TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19,58 % 0,0315 % 0,00001 % 0,017BURGAN MENKUL DEĞERLER 817,38 % 0,0105 % 0,00022 % 2,072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880586BIST