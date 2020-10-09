***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2020 18:49
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.667,57 % 0,0105 % 0,01002 % 95,468
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 578.498,3 % 0,0084 % 0,15395 % 1.832,746
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.549,26 % 0,01 % 0,01478 % 147,828
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.725,01 % 0,0105 % 0,00046 % 4,372
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.205,44 % 0,010011 % 0,00059 % 5,862
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 109.736,27 % 0,002211 % 0,0292 % 1.320,914
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.045,8 % 0,01 % 0,00214 % 21,412
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.690,59 % 0,0105 % 0,00843 % 80,318
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 171.033,31 % 0,001614 % 0,04552 % 2.819,682
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.330,67 % 0,010502 % 0,0118 % 112,332
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 48.160,54 % 0,010502 % 0,01282 % 122,035
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.209,73 % 0,010505 % 0,00298 % 28,397
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 25.878,46 % 0,010503 % 0,00689 % 65,567
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.795,84 % 0,0105 % 0,00074 % 7,086
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,3 % 0,010499 % 0,0001 % 0,913
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.710,56 % 0,01 % 0,01163 % 116,323
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.049,15 % 0,0105 % 0,00108 % 10,263
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19,58 % 0,0315 % 0,00001 % 0,017
BURGAN MENKUL DEĞERLER 817,38 % 0,0105 % 0,00022 % 2,072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880586
BIST