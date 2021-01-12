***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 15:15
I KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.471,1 % 0,002887 % 0,01490651 % 516,28661
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.978,24 % 0,0084 % 0,01426604 % 169,833882
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 110.319,89 % 0,122714 % 0,14335897 % 116,823648
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901525
BIST
16:321.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:327,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:329,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:32446,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,38
|Açılış
|: 446,36
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ESEN
|23,54
|251.377.558
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.912.378
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.440
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.779
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.232,60
|237.287.622
|% -6,93
|
|SISE
|7,57
|2.866.387.472
|% 3,70
|
|TSKB
|1,93
|1.930.939.744
|% 6,63
|
|KOZAL
|121,20
|1.139.863.583
|% 0,92
|
|THYAO
|12,89
|1.059.142.069
|% 1,50
|
|PETKM
|5,30
|1.008.049.037
|% 1,34
|
|TSKB
|1,93
|1.930.939.744
|% 6,63
|
|SISE
|7,57
|2.866.387.472
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|424.833.877
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|537.702.463
|% -1,20
|
|PETKM
|5,30
|1.008.049.037
|% 1,34
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4938
|7,5006
|% 0,22
|
|Euro
|9,1133
|9,1233
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1643
|10,2153
|% 0,74
|
|Frank
|8,3970
|8,4476
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,22
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,87
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|12,33
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|5,97
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|0,75
|