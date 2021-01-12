***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.013,02 % 0,0105 % 0,01791 % 170,613MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 820.605,21 % 0,0084 % 0,17925 % 2.133,894OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 89.985,52 % 0,01 % 0,01966 % 196,558PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.725,01 % 0,0105 % 0,00038 % 3,589TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,76 % 0,001223 % 0,00000017 % 0,014ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.527,19 % 0,01001 % 0,00055 % 5,515FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 170.386,98 % 0,002893 % 0,03722 % 1.286,303ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.045,8 % 0,01 % 0,00176 % 17,575AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 47.489,97 % 0,0105 % 0,01037 % 98,793İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 234.337,06 % 0,001719 % 0,05119 % 2.978,556ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.442,97 % 0,01364 % 129,874TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.482,79 % 0,010503 % 0,01714 % 163,226GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.070,92 % 0,010505 % 0,00286 % 27,18BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 52.948,36 % 0,010503 % 0,01157 % 110,118ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 3.430,59 % 0,0105 % 0,00075 % 7,137GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,010498 % 0,00008 % 0,75BURGAN MENKUL DEĞERLER 6.300,3 % 0,0105 % 0,00138 % 13,107YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.308,26 % 0,01 % 0,01667 % 166,683DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.049,15 % 0,0105 % 0,00088 % 8,424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901532BIST