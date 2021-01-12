***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.013,02 % 0,0105 % 0,01791 % 170,613
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 820.605,21 % 0,0084 % 0,17925 % 2.133,894
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 89.985,52 % 0,01 % 0,01966 % 196,558
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.725,01 % 0,0105 % 0,00038 % 3,589
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,76 % 0,001223 % 0,00000017 % 0,014
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.527,19 % 0,01001 % 0,00055 % 5,515
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 170.386,98 % 0,002893 % 0,03722 % 1.286,303
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.045,8 % 0,01 % 0,00176 % 17,575
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 47.489,97 % 0,0105 % 0,01037 % 98,793
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 234.337,06 % 0,001719 % 0,05119 % 2.978,556
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.442,97 % 0,01364 % 129,874
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.482,79 % 0,010503 % 0,01714 % 163,226
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.070,92 % 0,010505 % 0,00286 % 27,18
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 52.948,36 % 0,010503 % 0,01157 % 110,118
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 3.430,59 % 0,0105 % 0,00075 % 7,137
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 360,29 % 0,010498 % 0,00008 % 0,75
BURGAN MENKUL DEĞERLER 6.300,3 % 0,0105 % 0,00138 % 13,107
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.308,26 % 0,01 % 0,01667 % 166,683
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.049,15 % 0,0105 % 0,00088 % 8,424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901532
BIST