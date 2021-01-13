Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.01.2021 09:09



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

 2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ 
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 167,21 % 0,016754 % 0,001082 % 6,457
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 440,91 % 0,010002 % 0,002853 % 28,522



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901683


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:461.565
Değişim :  1,03% |  15,94
Açılış :  1.560  
Önceki Kapanış :  1.550  
En Yüksek
1.566 En Düşük
1.559
BIST En Aktif Hisseler10:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 31,24 13.322.571 % 10,00  
PSDTC 31,24 13.322.571 % 10,00  
PSDTC 31,24 13.322.571 % 10,00  
PSDTC 31,24 13.322.571 % 10,00  
ATSYH 8,14 252.527 % 10,00  
daha fazla
10:46 Alış Satış %  
Dolar 7,4305 7,4339 % -0,28  
Euro 9,0708 9,0772 % -0,29  
Sterlin 10,1405 10,1913 % -0,17  
Frank 8,3562 8,4065 % -0,26  
Riyal 1,9741 1,9840 % -0,35  
daha fazla
10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 2,46  
Altın Gr. 444 444 -0,83  
Cumhuriyet 2.945 2.989 0,00  
Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,49 25,51 -0,05  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 56,97 56,97 0,39  
Seans Raporu 10:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru