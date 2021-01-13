***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 10:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45,62 % 0,037601 % 0,000094 % 0,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901712
BIST
10:401.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,04
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:407,4282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:409,0791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0249
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:40444,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,62
|Açılış
|: 444,38
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,67
BIST En Aktif Hisseler10:40
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|KUTPO
|65,25
|90.873.679
|% -4,88
|
|ESEN
|22,40
|85.651.050
|% -4,84
|
|SILVR
|9,86
|7.757.802
|% -4,46
|
|SISE
|7,79
|695.851.267
|% 1,96
|
|THYAO
|13,09
|445.641.913
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,50
|325.263.526
|% 2,04
|
|PETKM
|5,30
|294.504.259
|% 0,19
|
|TSKB
|1,92
|235.515.906
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,50
|325.263.526
|% 2,04
|
|TSKB
|1,92
|235.515.906
|% 1,05
|
|SISE
|7,79
|695.851.267
|% 1,96
|
|PETKM
|5,30
|294.504.259
|% 0,19
|
|THYAO
|13,09
|445.641.913
|% 1,79
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4251
|7,4282
|% -0,35
|
|Euro
|9,0712
|9,0791
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1316
|10,1824
|% -0,25
|
|Frank
|8,3473
|8,3976
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% -0,46
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,45
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,41
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:47MERIT
Yüzde 4.08 oranında artışla 98.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228 adet işlem
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 82 artarak (% 0.76 ) 1, 700
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, TSKB
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, SISE
-
10:46XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 5, 226.00 milyon TL de