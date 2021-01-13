***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 10:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.712,37 % 0,114033 % 0,001851 % 1,623418
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.933,77 % 0,261963 % 0,004253 % 50,628106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901714
BIST
11:081.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,47
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:087,4375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:089,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0219
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:08443,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,36
|Açılış
|: 443,64
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,00
|110.627.495
|% -6,54
|
|KUTPO
|64,50
|105.007.041
|% -5,98
|
|GRNYO
|3,57
|2.841.036
|% -5,05
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|THYAO
|13,09
|564.213.101
|% 1,79
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|ZOREN
|3,03
|140.803.749
|% 2,36
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4375
|% -0,23
|
|Euro
|9,0761
|9,0821
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,1335
|10,1843
|% -0,23
|
|Frank
|8,3522
|8,4025
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9765
|1,9865
|% -0,22
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|1,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,47
|
Seans Raporu
11:08
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11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, GUBRF
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11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SISE, KOZAL
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.76 ) 1, 393
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11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, ARMDA, SAFKR, PSDTC, ATSYH, PSDTC, EMNIS, PSDTC, TGSAS, AYCES
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11:21
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