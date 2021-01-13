***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 611,25 % 0,010004 % 0,000129 % 1,29
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.689 % 0,002354 % 0,003102 % 131,777957
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901719
BIST
11:181.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:187,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:189,0750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:18444,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 444,40
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:16
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|110.472.947
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,08
|126.809.310
|% -6,20
|
|RODRG
|16,42
|8.887.488
|% -5,58
|
|SISE
|7,78
|865.407.578
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|585.003.081
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|416.229.060
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|394.478.676
|% 1,22
|
|TCELL
|17,04
|349.557.351
|% 2,10
|
|TSKB
|1,92
|313.908.144
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|394.478.676
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|865.407.578
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|416.229.060
|% -0,38
|
|ZOREN
|3,01
|143.172.699
|% 1,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4296
|7,4352
|% -0,26
|
|Euro
|9,0624
|9,0736
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1431
|10,1939
|% -0,14
|
|Frank
|8,3573
|8,4076
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% -0,23
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|0,55
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,06
|57,06
|0,48
|
Seans Raporu
11:16
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11:27VESTL
Yüzde 6.70 oranında artışla 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 504, 382 adet işlem
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11:26XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 8, 503.00 milyon TL de
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11:26VANGD
Yüzde 4.37 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 152 adet işlem
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11:25FROTO
Yüzde 6.24 oranında artışla 168.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 252 adet işlem
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11:23YAPRK
Yüzde 8.52 oranında artışla 105.70 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 285 adet işlem