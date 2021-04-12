***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.647,44 % 0,009 % 0,001077 % 11,914
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.879,9 % 0,0084 % 0,015616 % 185,903
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.204,91 % 0,119 % 0,011905 % 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926659
BIST
13:481.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
13:488,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
13:489,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
13:48457,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 457,09
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler13:48
|PENGD
|4,51
|119.397.981
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|571.775
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|747.396
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.544.767
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|2.427.708
|% 9,98
|
|BRKO
|1,62
|1.106.401
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|546.751
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,85
|119.791
|% -8,84
|
|MERIT
|219,00
|200.007
|% -8,75
|
|KSTUR
|240,00
|271.450
|% -8,61
|
|NTGAZ
|16,10
|887.749.437
|% -2,60
|
|EREGL
|16,37
|438.130.240
|% 0,37
|
|HALKB
|4,63
|409.323.779
|% 1,98
|
|GARAN
|6,63
|396.135.184
|% -0,15
|
|BJKAS
|12,29
|372.446.489
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,83
|205.282.400
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,08
|223.324.002
|% -0,95
|
|HALKB
|4,63
|409.323.779
|% 1,98
|
|TSKB
|1,36
|105.944.943
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,13
|76.140.797
|% -0,88
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1585
|8,1642
|% 0,12
|
|Euro
|9,7188
|9,7292
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1973
|11,2535
|% 0,50
|
|Frank
|8,8071
|8,8602
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1696
|2,1805
|% 0,08
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-2,62
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-2,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-0,78
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-0,38
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|